HOME FINANCE SMART MONEY

Resolusi Finansial 2024: Bebas Utang hingga Punya Aset Miliaran Rupiah

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |18:01 WIB
Resolusi Finansial 2024: Bebas Utang hingga Punya Aset Miliaran Rupiah
Tips mengatur keuangan di 2024 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Resolusi finansial 2024 mungkin akan membantu dalam mengelola keuangan. Dalam mengelola keuangan harus memiliki tujuan keuangan yang jelas dan strategi yang tepat.

Resolusi Finansial adalah kegiatan merencanakan dan mengelola keuangan dengan bijaksana untuk mencapai tujuan keuangan dalam jangka panjang.

Dengan merencanakan secara cermat dan mengikuti resolusi finansial, kita dapat menciptakan stabilitas keuangan dan mencapai kebebasan finansial yang diinginkan.

Dikutip dari laman Instagram @pritaghozie, Senin (1/01/2024). Berikut 5 Resolusi Finansial Tahun 2024 yang mungkin bisa menjadi panduan dalam mengelola keuangan.

1. Pikiran Lebih Tenang , dengan Perlahan Bebas Utang

Dalam hal ini, dengan perlahan bebas utang berarti secara bertahap mengurangi dan melunasi utang-utang yang dimiliki sehingga tidak lagi memiliki beban finansial yang mengganggu.

2. Prioritas Spending yang Bikin Happy, Bikin Budget Pakai Alokasi

Dengan menggunakan alokasi dalam pembuatan anggaran, kita dapat memastikan bahwa dana yang kita miliki digunakan dengan efektif dan efisien.

Halaman:
1 2
