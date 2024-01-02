Mantan CEO GOTO Jual Saham Rp45,3 Miliar demi Bayar Utang

Mantan CEO GOTO Jual Saham demi Bayar Utang (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Andre Soelistyo kembali menjual saham GOTO demi bayar utang. Kali ini nilainya total mencapai Rp45,39 miliar.

Jumlah saham yang dijual mencapai 530 juta lembar saham Seri A atau setara 0,04% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Harga jual rata-rata sebesar Rp85,66 per saham. Transaksi dieksekusi pada 27-29 Desember 2023.

“Tujuan transaksi adalah pembayaran fasilitas kredit,” kata Andre yang kini Komisaris GOTO di Keterbukaan Informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (2/1/2024).

BACA JUGA:

Selesai transaksi, porsi kepemilikan saham Seri A GOTO milik Andre menjadi 2.617.530.184 lembar saham, dari semula 3.147.530.184.

Andre juga masih menguasai saham Seri B GOTO sebesar 6.734.025.100. Sehingga total saham GOTO yang dimiliki Andre mencapai 9.351.555.284 saham atau setara dengan 0,78%.