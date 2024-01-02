Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Benarkah Gaji Pilot Capai Puluhan Juta? Ini Jawabannya

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |03:21 WIB
Benarkah Gaji Pilot Capai Puluhan Juta? Ini Jawabannya
Gaji pilot mencapai puluhan juta (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Benarkah gaji pilot mencapai puluhan juta rupiah? Pilot merupakan salah satu profesi yang dianggap memiliki gaji tinggi.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti biaya pendidikan yang tinggi dan waktu belajar yang lama. Menjadi pilot memang memiliki risiko yang besar karena bertanggung jawab untuk mengantarkan ratusan penumpang dengan selamat ke tempat tujuan.

Sebagai seorang pilot, harus menjalani pelatihan yang ketat dan mematuhi standar keselamatan yang tinggi. Dirangkum Okezone, Senin (1/01/2024), lantas berapa sebenarnya gaji pilot? Gaji pilot bisa mencapai angka Rp70 juta. Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi.

Adapun faktor yang mempengaruhi gaji pilot seperti berikut:

- Maskapai penerbangan tempat pilot tersebut bekerja.

- Total jam terbang sang pilot.

- Masa kerja dan tingkatan/pangkat/jabatan masing-masing pilot.

Halaman:
1 2
