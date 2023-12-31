Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Pramugari di Indonesia?

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |14:42 WIB
Berapa Gaji Pramugari di Indonesia?
Gaji pramugari Indonesia. (Foto: Garuda Indonesia)




JAKARTA - Gaji seorang pramugari di beberapa maskapai penerbangan ternama Indonesia dinilai fantastis. Kisarannya mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah.

Adapun gaji pramugari akan disesuaikan dengan jam terbang pramugari itu sendiri.

 

Oleh karena itu, semakin tinggi jam terbang seorang pramugari, akan semakin besar pula gaji yang akan diterima.

Berikut ini daftar gaji pramugari dari berbagai maskapai penerbangan di Indonesia dirangkum Okezone pada Minggu (31/12/2023):

1. Garuda Indonesia

Gaji pramugari Garuda Indonesia bisa mencapai Rp30 juta per bulan. Gaji tersebut belum termasuk tambahan lainnya.

 

Ada pun rincian gaji pramugari Garuda Indonesia, yaitu berupa gaji pokok, uang terbang, uang makan, uang lembur uang tunjangan hari raya, hingga berbagai tunjangan lainnya.

2. Lion Air

Menurut sumber, gaji pramugari Lion Air dan Batik Air bisa mencapai 2 digit, di kisaran Rp10 juta hingga Rp14 juta. Namun, gaji ini hanya kisaran karena perhitungan gaji berdasarkan grade berbagai posisi, seperti pramugari junior hingga senior. Bahkan ada yang bisa mencapai Rp30 juta.

3. Batik Air









