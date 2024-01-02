Advertisement
SMART MONEY

Siap-Siap, OJK Buka Lowongan Kerja Besar-besaran 2024

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |11:34 WIB
Siap-Siap, OJK Buka Lowongan Kerja Besar-besaran 2024
Info lowongan kerja di OJK (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka lowongan kerja melalui Program Pendidikan Calon Staf OJK angkatan ke-7.

Melansir akun instagram resmi @ojkindonesia, Selasa (2/1/2024), rekrutmen dibuka bagi lulusan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

“Kamu kandidat terbaik lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri? Nantikan informasi selanjutnya di tahun 2024,” tulis OJK.

Sebelumnya, OJK membuka rekrutmen tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Adapun OJK membuka penerimaan SDM yang memiliki pengalaman dan kompetensi untuk posisi Staff Bidang Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Berdasarkan catatan Okezone, OJK pernah memberikan ketentuan untuk kandidat yang akan lolos rekrutmen sebagai berikut

1. Hanya kandidat dengan kualifikasi terbaik yang akan diikutsertakan dalam tahap seleksi.

2. Keputusan panitia rekrutmen bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

