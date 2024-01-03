Penawaran Umum Sinergi Multi Lestarindo (SMLE) Mulai Hari Ini, Siap Raup Rp81 Miliar

Penawaran Umum Sinergi Multi Lestarindo (SMLE) Dimulai Hari Ini (Foto: MNC Sekuritas)

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas menyediakan layanan sekuritas lengkap, termasuk membantu mendampingi klien dalam pendanaan pasar modal, misalnya melalui Initial Public Offering (IPO).

Dalam rangka IPO, PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) memasuki masa penawaran umum (offering) hari ini. Perusahaan yang berdiri lebih dari 10 tahun ini bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan dan minuman, bahan baku perawatan diri, serta bahan baku kimia industri.

SMLE menawarkan sebanyak 465.625.000 saham atau setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp10 setiap saham. Harga yang ditawarkan Rp175 per lembar saham, sehingga nantinya Perseroan akan mendapatkan dana segar sebanyak Rp81.484.375.00

SMLE juga menerbitkan sebanyak 232.812.500 Waran Seri I yang menyertai saham baru SMLE. Waran Seri I diberikan sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru SMLE berhak memperoleh 1 Waran Seri I, di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru SMLE dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200 setiap saham.

Dana dari hasil IPO ini rencananya akan digunakan SMLE untuk berbagai kebutuhan. Sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian satu gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 bagian gudang khusus bahan baku.

Sekitar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab Research & Development Perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan variatif, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis.

Adapun jadwal penawaran IPO SMLE sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum: 3 – 8 Januari 2024

Tanggal Penjatahan: 8 Januari 2024

Tanggal Distribusi Saham & Waran Seri I secara Elektronik: 9 Januari 2024

Tanggal Pencatatan di BEI: 10 Januari 2024

Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I: 10 Januari 2024

Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 10 Juli 2024

Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I:

- Pasar Reguler & Negosiasi : 6 Januari 2025

- Pasar Tunai : 8 Januari 2025

Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 9 Januari 2025

Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I: 9 Januari 2025