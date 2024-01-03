Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Penawaran Umum Sinergi Multi Lestarindo (SMLE) Mulai Hari Ini, Siap Raup Rp81 Miliar

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |10:27 WIB
Penawaran Umum Sinergi Multi Lestarindo (SMLE) Mulai Hari Ini, Siap Raup Rp81 Miliar
Penawaran Umum Sinergi Multi Lestarindo (SMLE) Dimulai Hari Ini (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas menyediakan layanan sekuritas lengkap, termasuk membantu mendampingi klien dalam pendanaan pasar modal, misalnya melalui Initial Public Offering (IPO).

Dalam rangka IPO, PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) memasuki masa penawaran umum (offering) hari ini. Perusahaan yang berdiri lebih dari 10 tahun ini bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan dan minuman, bahan baku perawatan diri, serta bahan baku kimia industri.

SMLE menawarkan sebanyak 465.625.000 saham atau setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp10 setiap saham. Harga yang ditawarkan Rp175 per lembar saham, sehingga nantinya Perseroan akan mendapatkan dana segar sebanyak Rp81.484.375.00

SMLE juga menerbitkan sebanyak 232.812.500 Waran Seri I yang menyertai saham baru SMLE. Waran Seri I diberikan sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru SMLE berhak memperoleh 1 Waran Seri I, di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru SMLE dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200 setiap saham.

Dana dari hasil IPO ini rencananya akan digunakan SMLE untuk berbagai kebutuhan. Sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian satu gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 bagian gudang khusus bahan baku.

Sekitar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab Research & Development Perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan variatif, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis.

Adapun jadwal penawaran IPO SMLE sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum: 3 – 8 Januari 2024

Tanggal Penjatahan: 8 Januari 2024

Tanggal Distribusi Saham & Waran Seri I secara Elektronik: 9 Januari 2024

Tanggal Pencatatan di BEI: 10 Januari 2024

Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I: 10 Januari 2024

Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 10 Juli 2024

Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I:

- Pasar Reguler & Negosiasi : 6 Januari 2025

- Pasar Tunai : 8 Januari 2025

Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 9 Januari 2025

Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I: 9 Januari 2025

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149651/bei-fpwP_large.jpg
Daftar 14 Perusahaan IPO di BEI, 8 Beraset Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149479/bank_jakarta_ipo_2026-ygeY_large.jpg
IPO 2026, Bank Jakarta Butuh Dana Segar Rp3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement