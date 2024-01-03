MenpanRB: Seleksi CPNS 2024 Diprioritaskan Guru dan Tenaga Kesehatan

JAKARTA – Pemerintah bakal membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN atau CPNS) pada 2024. Tahun ini, formasi yang diprioritaskan adalah gur dan tenaga kesehatan.

“Pemenuhan ASN Tahun 2024 diprioritaskan pada kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi, Rabu (3/1/2023).

Memasuki hari pertama kerja di tahun 2024, Azwar Anas menggelar rapat koordinasi internal. Kegiatan yang dihadiri para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama tersebut guna memastikan program di tahun 2023 tetap berjalan pada tahun ini. Salah satunya adalah pematangan GovTech dan persiapan seleksi calon aparatur sipil negara (ASN).

“Pemerintah juga berencana membuka rekrutmen CASN 2024 untuk memenuhi kebutuhan SDM di instansi pemerintah,” ucapnya.