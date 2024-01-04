Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Garuda Indonesia Bayar Utang Rp776 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |10:05 WIB
Garuda Indonesia Bayar Utang Rp776 Miliar
Garuda Indonesia Bayar Utang. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) melakukan pelunasan sebagian surat utang dan sukuk melalui skema tender offer pada 21 dan 29 Desember 2023. Adapun total pelunasan nilai pokok atau prinsipal sebesar USD49,99 juta atau Rp776,64 miliar.

Garuda juga melakukan pembayaran accrued interest, deferred payment in kind (PIK), dan beban pajak yang timbul dari transaksi tersebut sebesar USD2,32 juta atau Rp36,14 miliar.

Atas transaksi ini, Direktur Utama GIAA, Irfan Setiaputra menyampaikan bahwa tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan perseroan.

“Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal,” kata Irfan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Rabu (3/1/2024).

Irfan mengatakan, setelah dilakukannya pelunasan sebagian tersebut, sisa jumlah total utang perseroan yakni sebesar USD500,67 juta atau Rp7,77 triliun.

Lebih lanjut, Irfan menyebut bahwa transaksi yang dilakukan bukan merupakan transaksi material, mengingat proses pelunasan sebagian tersebut merupakan pelaksanaan atas transaksi yang telah ada dan telah dipublikasikan pada 30 Desember 2022. Selain itu, sumber dana yang digunakan juga berasal dari kas internal perseroan.

Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencana aksi korporasi pelunasan sebagian surat utang dan sukuk melalui skema tender offer kepada pemegang surat utang kepada pemegang surat utang dan sukuk, yang merupakan kreditur GIAA dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177059/glenny-4dhm_large.jpg
Rosan Ungkap Alasan Dirut Garuda Indonesia Diganti yang Belum 1 Tahun Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176971/glenny-TxZJ_large.JPG
Profil Glenny H Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia Pengganti Wamildan Tsani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176961/garuda_indonesia-qQtE_large.jpg
Glenny H Kairupan Diangkat Jadi Dirut Garuda Indonesia, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175073/garuda_indonesia-DwBc_large.jpg
Danantara Suntik Garuda Indonesia Rp23,9 Triliun untuk Modal Kerja hingga Selamatkan Citilink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171672/garuda_indonesia-H1uF_large.jpg
Garuda Indonesia Buka Suara soal Rencana Merger dengan Pelita Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169707/pelita_air_merger_dengan_garuda_indonesia-CRGe_large.jpg
DPR Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement