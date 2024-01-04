Garuda Indonesia Bayar Utang Rp776 Miliar

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) melakukan pelunasan sebagian surat utang dan sukuk melalui skema tender offer pada 21 dan 29 Desember 2023. Adapun total pelunasan nilai pokok atau prinsipal sebesar USD49,99 juta atau Rp776,64 miliar.

Garuda juga melakukan pembayaran accrued interest, deferred payment in kind (PIK), dan beban pajak yang timbul dari transaksi tersebut sebesar USD2,32 juta atau Rp36,14 miliar.

Atas transaksi ini, Direktur Utama GIAA, Irfan Setiaputra menyampaikan bahwa tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan perseroan.

“Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal,” kata Irfan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Rabu (3/1/2024).

Irfan mengatakan, setelah dilakukannya pelunasan sebagian tersebut, sisa jumlah total utang perseroan yakni sebesar USD500,67 juta atau Rp7,77 triliun.

Lebih lanjut, Irfan menyebut bahwa transaksi yang dilakukan bukan merupakan transaksi material, mengingat proses pelunasan sebagian tersebut merupakan pelaksanaan atas transaksi yang telah ada dan telah dipublikasikan pada 30 Desember 2022. Selain itu, sumber dana yang digunakan juga berasal dari kas internal perseroan.

Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencana aksi korporasi pelunasan sebagian surat utang dan sukuk melalui skema tender offer kepada pemegang surat utang kepada pemegang surat utang dan sukuk, yang merupakan kreditur GIAA dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).