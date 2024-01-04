Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Sebut Gagasan Sat Set untuk Kurangi Impor Bahan Baku Pupuk

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |16:53 WIB
Ganjar Sebut Gagasan Sat Set untuk Kurangi Impor Bahan Baku Pupuk
Ganjar Pranowo Bicara Gagasan Sat Set Kurangi Impor Bahan Baku Pupuk (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menyatakan gagasan sat set untuk mengurangi impor bahan  baku pupuk. Menurutnya, impor bahan baku pupuk bisa dikurangi dengan cara memprioritaskan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

Kendati begitu, Indonesia dapat menggandeng negara lain sebagai pemasok bahan baku yang tidak dimiliki Indonesia.

“Bahan baku pupuk tidak bersifat tunggal. Salah satu bahan baku yang diperlukan adalah gas. Dan, ini tersedia di Indonesia,” kata Ganjar menjawab pertanyaan media perihal bahan baku pupuk bersubsidi impor dari Ukraina, saat ditemui di Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).

Ganjar mengungkapkan, bahan baku gas bisa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan produksi pupuk. Dan, bahan baku lainnya bisa diperoleh dengan cara menjalin hubungan dagang luar negeri atau bermitra dengan negara lain, yang bersifat mutual.

“Material pupuk tidak tunggal, maka perlu kerja sama internasional untuk kepentingan nasional,” papar dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement