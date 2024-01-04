Cara Ganjar-Mahfud Bebaskan Nelayan dari Jerat Utang

JAKARTA – Begini strategi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mensejahterahkan kelompok nelayan. Adapun salah satu langkah yang dilakukan yaitu meluncurkan program penghapusan kredit macet bagi nelayan.

Program ini diluncurkan oleh Ganjar saat berkampanye di TPI Karanganyar, Rembang, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024). Peluncuran diawali dengan pengguntingan pita oleh Ganjar di hadapan ribuan nelayan dan masyarakat yang hadir.

"Memang ada keluhan dari nelayan dari petani juga, kreditnya macet, yang begini insyallah akan kita hapuskan. Insyallah bisa kita lakukan, data saya sih tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti (penghapusan kredit macet) akan bisa membantu," kata Ganjar.

Menurutnya, nantinya program penghapusan kredit macet bagi nelayan akan ditujukan kepada mereka yang mengalami kesulitan.

Misalnya, kata, Ganjar, ada seorang nelayan mengambil kredit usaha rakyat (KUR), namun pandemi Covid-19 melanda ataupun musibah seperti kapalnya rusak, sehingga dia tidak bisa berlayar. Tapi, penghapusan kredit ini harus melalui proses secara detail agar tidak salah sasaran.

"Mereka yang kredit dari KUR, lalu ada persoalan cukup serius karena teknis pekerjaan maka rasanya harus dibantu," tegasnya.