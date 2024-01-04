Pendaftaran Kartu Prakerja 2024 Dibuka, Begini Cara Daftarnya

JAKARTA - Pendaftaran Kartu Prakerja kembali dibuka sejak kemarin. Bagi Masyarakat yang ingin mendaftar penting untuk memahami informasi yang telah diumumkan melalui akun resmi Instagram program Prakerja yaitu @prakerja.go.id.

Perlu diketahui bahwa Kartu Prakerja merupakan sebuah program bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia, baik dalam konteks keterampilan, pelatihan kembali, dan peningkatan keterampilan.

"Belum punya akun Prakerja? Pendaftarannya udah dibuka lagi nih Sob! Langsung meluncur ke www.prakerja.go.id dan klik “Daftar Sekarang” untuk buat akun kamu sekarang juga!" tulis akun tersebut.

Melansir akun resmi Instagram @prakerja.go.id, Kamis (4/1/2024) beberapa keuntungan jika mempunyai akun Prakerja

1. Bisa gabung gelombang seleksi Prakerja jika memenuhi persyaratan.

2. Akses gratis pembelajaran mandiri di program #TalentaAIIndonesia pada topik AI, Data, Cybersecurity dengan kurikulum berstandar industri dan dapat berkesempatan untuk memenangkan beasiswa Microsoft Certification senilai 100 USD.

3. Dapat membeli pelatihan Gratis dan berbiaya rendah di festival pelatihan bulanan

4. Akses Rekomendasi pekerjaan dari job platform Pintarnya, Jobstreet, Karir.com, dan TopKarir.

Sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto bahwa program ini sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan pendidikan dan lapangan kerja.

Airlangga menambahkan bahwa program Kartu Prakerja tentu dibutuhkan untuk menyesuaikan antara pendidikan, lapangan kerja, Retraining dan reskilling.