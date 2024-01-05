Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KAI Bentuk Tim Investigasi Tabrakan Kereta Bandung Raya vs KA Turangga

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |19:32 WIB
KAI Bentuk Tim Investigasi Tabrakan Kereta Bandung Raya vs KA Turangga
Tabrakan Kereta di Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) membentuk tim investigasi, usai adanya kecelakaan kereta api (KA) Turangga dan Kereta Commuterline Bandung Raya, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada Jumat pagi tadi.

EVP of Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji memastikan tim investigasi terdiri dari sejumlah pihak yaitu Komite Nasional Keselamatan Transportasi m (KNKT), TNI, Polri, Basarnas, DJKA, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan pihak terkait.

Pembentukan tim investigasi, lanjut dia, sebagai wujud keseriusan perusahaan untuk menemukan sumber penyebab kecelakaan, sehingga dapat segera dievaluasi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan serupa dikemudian hari.

“Kami menerapkan zero tolerance terhadap kecelakaan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta. Kami berkomitmen segera menyelesaikan kejadian ini, sehingga perjalanan kereta api dapat berangsur pulih dan kembali normal," ujar Agus kepada wartawan, Jumat (5/1/2024).

Agus memandang, manajemen KAI telah melakukan berbagai upaya untuk menekan dan meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kereta api. Diantaranya dengan melakukan peningkatan sistem komunikasi, perjalanan kereta dan berbagai hal teknis lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
