HOME FINANCE PROPERTY

Tepis Isu Terowongan Tol Cisumdawu Retak akibat Gempa Sumedang, Simak Penjelasan Pak Bas

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |13:46 WIB
Tepis Isu Terowongan Tol Cisumdawu Retak akibat Gempa Sumedang, Simak Penjelasan Pak Bas
Pak Bas Tepis Isu Terowongan Tol Cisumdawu Retak. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan tidak ada retakan atau kerusakan lainnya akibat gempa pada Terowongan Tol Cisumdawu.

Pola mirip retakan pada terowongan tersebut merupakan tumpukan debu/kotoran yang menempel pada permukaan beton yang tidak rata, sehingga terlihat seolah dinding terowongan retak.

"Hasil pengukuran melalui SHMS (Structural Health Monitoring System) tidak menunjukkan adanya efek kerusakan struktur terowongan akibat gempa. Secara struktural terowongan ini masih aman untuk dilalui," ujar Basuki, Jumat (5/1/2024).

Berdasarkan pengukuran SHMS, regangan akibat gempa bumi pada 31 Desember 2023 dan gempa susulan pada 1 Januari 2024 yang lalu relatif kecil dibandingkan dengan regangan yang tercatat sehari-hari akibat perubahan suhu. Pengaruh gempa selama dua hari kemarin tidak menyebabkan deformasi yang signifikan pada struktur Terowongan Cisumdawu.

“Jadi suhu siang-malam atau panas-dingin itu menyebabkan adanya regangan pada terowongan. Dampak dari gempa kemarin lebih kecil dari pengaruh perbedaan suhu harian pada terowongan ini. Terowongan ini dilengkapi dengan expansion joint untuk menyerap regangan tersebut, jadi secara struktural aman,” jelas Menteri Basuki.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
