HOME FINANCE

Menuju Masa Depan, Deli Indonesia Partner Conference 2024 Hadirkan AGNEZ MO

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |15:28 WIB
Menuju Masa Depan, Deli Indonesia Partner Conference 2024 Hadirkan AGNEZ MO
Venue acara partner conference Deli Indonesia 2024 pada Jumat (5/1/2024) (Foto: Dok Deli Indonesia)
A
A
A

JAKARTA-Deli, sebuah nama yang telah dikenal karena kualitas dan inovasinya, dengan bangga mengumumkan Deli partner conference yang berhasil diadakan pada Jumat (5/1/2024), bertajuk "Pioneering The Best" acara ini merupakan perayaan persatuan, keunggulan, dan pengenalan AGNEZ MO sebagai Brand Ambassador Deli.

Konferensi ini bertujuan untuk mempersatukan partner Deli di Indonesia dalam semangat kerjasama dan persatuan. "Pioneering The Best" mencerminkan komitmen Deli untuk memperkuat ikatan dalam kerjasama sambil berusaha untuk keunggulan dalam segala hal.

Pada upacara pembukaan, Managing Director Deli Brand International, Deli Group Charlie Huang, menyampaikan sambutan hangat dan rasa terima kasih yang tulus kepada para partner dealer yang hadir. Ia menekankan komitmen jangka panjang Deli terhadap pasar Indonesia dan menyatakan bahwa Deli akan mendukung penuh pengembangan dan pertumbuhan mitra.

"Deli akan menyediakan lebih banyak sumber daya dan dukungan pasar untuk membantu mitranya mengembangkan bisnis mereka dan mencapai kerja sama yang saling menguntungkan," tutur Charlie.

Secara eksklusif AGNEZ MO turut hadir pada acara ini. Artis multitalenta yang terkenal karena keahliannya dan dedikasinya terhadap kesempurnaan, AGNEZ MO sejalan dengan nilai-nilai inti Deli. Keterlibatannya menjadi momen penting dalam perjalanan Deli untuk menetapkan standar baru dalam kualitas dan inovasi.

Halaman:
1 2 3
