TPN Ganjar-Mahfud Duduk Bareng Gen Z Bahas Transisi Energi

JAKARTA - Tim Pemenangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengajak para gen Z berdiskusi mengenai transisi energi. TPN Ganjar-Mahfud menggelar sebuah Talkshow 'Chill Saturday': Gerak Cepat Transisi Energi Guna Mempercepat Pembentukan Ekosistem Ekonomi Hijau di Indonesia.

Direktur Hilirisasi Industri dan Ekononomi Hijau TPN Ganjar-Mahfud, Elisa Sugito menjelaskan talkshow tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisasi terutama untuk Gen Z terkait arah kebijakan transisi energi.

"Banyak yang mengatakan bahwa ngomongin ekonomi hijau adalah orang dewasa yang berpikir, padahal isu lingkungan sudah ada di Gen Z, kita ingin mendengar suara mereka tentang green ekonomi, hari ini kita mencoba membawa kesadaran itu ke Gen Z," ujar Elisa di Tangerang Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Elisa menjelaskan transisi energi merupakan hal yang mutlak harus segera dilakan, mengingat penggunaan energi dari bahan bakar fosil punya dampak rusak terhadap bumi. Kerusakan akibat penggunaan energi dari bahan bakar fosil itulah yang akhirnya mengancam ekosistem di Bumi karena perubahan iklim.