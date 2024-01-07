Caleg Wahyu Wirayana: Partai Perindo Konsen dengan Aspirasi Masyarakat Khususnya Ekonomi

JAKARTA - Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi DKI dari Partai Perindo Wahyu Wirayana berkolaborasi dengan Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu) dari Partai Perindo Tjioe Nofia Handayani atau Ci Mehong menggelar kegiatan Bazar Tebus Murah Minyak Goreng dan Senam Pagi.

Kegiatan Partai Perindo yang konsen dengan masyarakat ini diadakan bersama ibu-ibu di Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (7/1/2024).

“Ini amanah dari Ketum kita dari Partai Perindo bahwa Caleg Perindo yang konsen dengan aspirasi masyarakat harus menyentuh di bidang masyarakat khususnya ekonomi,” kata Wahyu yang juga giat di bidang pendidikan ini.

Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkansayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, memang dikenal sebagai partai yang merangkul para UMKM.

Sebagai Caleg Perindo di Dapil 10, Wahyu juga kerap terjun langsung ke wilyah ini untuk mendengar masyarakat dan menampungnya untuk kemudian bisa memberikan solusi terbaik di bidang ekonomi yaitu dengan memberikan program perindo tebus minyak murah, senam kesehatan warga tadi dan lainnya.

“Program ini akan kita lanjutkan terus menerus dengan program kampanye dari sosialisasi partai perindo sehingga perindo mendapat suara yang signifikan dengan aspirasi masyarakat,” ungkap Wahyu.

Adapun kegiatan yang melibatkan ratusan warga ini ternyata mendapat antusiasme tinggi karena adanya warga yang datang dari luar wilayah.

“Dia berkontinyuitas datang karena melihat Partai Perindo begitu pedulinya tentang warga sehingga warga pun datang berduyun-duyun kemari dan mendukung Perindo terus mengadakan kegiatan seperti bukan hanya di wilayah saya ya tapi seluruh Indonesia dan DKI dan lain-lain,” jelas Wahyu.

Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu memang mempunyai tujuan untuk menciptakan Indonesia sejahtera.