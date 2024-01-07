Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Simak Potensi dan Tantangan UMKM di 2024

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |19:39 WIB
JAKARTA - Simak potensi dan tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di awal tahun 2024. Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ary Zulfikar menilai UMKM akan tumbuh seiring dengan Ekonomi Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi kita cukup menggembirakan pada tahun 2023. Di tengah ketidakpastian yang masih dirasakan oleh negara-negara Eropa dan Amerika akibat pascapandemi, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5%,” ujar Ary yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Bumi Alumni (PBA), Minggu (7/1/2024).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ini turut disumbangkan oleh sektor UMKM. Hal ini terlihat dari kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB mencapai 61,1% per tahun.

Meskipun sempat mengalami penurunan, lanjut Azoo, UMKM tetap bertahan dan menerima berbagai kebijakan untuk mempermudah operasional mereka selama masa pandemi.

Azoo lantas menyoroti perbandingan angka UMKM di Indonesia, yang secara statistik memiliki nilai terbesar di Asia Tenggara.

"Potensi UMKM kita sangat besar, unggul di antara negara-negara sejenis seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina," ungkapnya.

Kendati demikian, ia menitikberatkan perhatian pada tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM, terutama terkait dengan permodalan dan pemasaran.

Dalam konteks permodalan UMKM, ia menilai informasi mengenai sumber pendanaan usaha sangat minim di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, syarat kredit bank, yang dinilai memiliki mekanisme credit scoring kurang mengakomodasi business cycle dari UMKM, juga menjadi kendala.

