HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Baru Tol Cijago usai Ruas Pamulang-Cinere-Raya Bogor Diresmikan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |09:52 WIB
Tarif Baru Tol Cijago usai Ruas Pamulang-Cinere-Raya Bogor Diresmikan
Tarif Jalan Tol Cijago (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan ruas tol Tol Pamulang - Cinere - Raya Bogor, dengan total panjang 18 km di Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024). Ruas tol tersebut menyambungkan Tol Serpong-Cinere (Sercin) dan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago).

Presiden mengatakan, dengan tersambungnya Jalan Tol Sercin dengan Jalan Tol Cijago Depok, membuat akses baru untuk menuju bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah Cibubur, Bogor, Tangerang, atau Depok, karena tidak perlu lagi melewati jalan tol dalam kota.

"Pengoperasian jalan tol ini akan memberikan banyak pilihan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di Cibubur, Bogor, Tangerang, untuk menjangkau daerah seperti Bandara Soekarno-Hatta tanpa harus perlu masuk ke dalam Kota," kata Presiden Jokowi saat meresmikan.

Presiden menjelaskan Tol Cijago merupakan bagian dari jaringan tol lingkar dalam kota dan lingkar luar (Jakarta Outer Ring Road/JORR) 2 yang diharapkan akan semakin meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi kawasan Jabodetabek, juga akan mengurai kepadatan arus lalu lintas, khususnya di Kota Depok.

Jalan Tol Cijago menghubungkan Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) yang berpotongan pada Junction Cimanggis dan Tol Cimanggis-Cibitung untuk di sisi Timur.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
