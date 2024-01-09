Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Proyek Bendungan Karian Rp1,8 Triliun Rampung, Bisa Hasilkan Listrik hingga Pengendali Banjir

Meliana Tesa , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |14:39 WIB
Proyek Bendungan Karian Rp1,8 Triliun Rampung, Bisa Hasilkan Listrik hingga Pengendali Banjir
Presiden Jokowi resmikan bendungan karian (Foto: Waskita)
A
A
A

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah merampungkan proyek Bendungan Karian, Kabupaten Lebak, Banten. Peresmian Bendungan Karian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

”Bendungan ini menjadi salah satu bendungan terbesar yang kita bangun dan ini akan memberikan manfaat di Provinsi Banten serta di Provinsi DKI Jakarta dan sebagian kecil di Provinsi Jawa Barat,” ucap Jokowi, dikutip Selasa (9/1/2024).

Presiden Jokowi juga mengatakan, Bendungan Karian memberikan manfaat irigasi bagi 22.000 hektar sawah yang berada di Kota Tangerang, Jakarta bagian Barat dan juga Kabupaten Bogor.

”Bendungan ini juga bermanfaat bagi pengendali banjir di Kabupaten Serang dan Kecamatan Rangkasbitung. Bendungan ini juga berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik tenaga mikrohidro yang menghasilkan listrik 1,8 MW,” tambah Jokowi.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho menjelaskan, proyek yang menggunakan dana hibah dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Korea Selatan dan APBN ini merupakan bendungan terbesar ketiga di Indonesia dan menjadi langkah positif bagi Pemerintah untuk kelola air dan energi.

“Bendungan Karian merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional dan menjadi bendungan terbesar ketiga di Indonesia setelah Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Jatigede, memiliki area genangan seluas 1773 Ha dengan daya tampung bruto sebesar 314,7 juta m³ dan daya tampung efektif sebesar 207,48 juta m³,” tutur Hanugroho.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172826/bendungan-eI9Q_large.jpg
Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Dipercepat, Progres 89,2%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/470/3156043/bendungan-Z5cA_large.jpg
Penampakan Bendungan Budong-Budong demi Atasi Kekeringan dan Perkuat Ketahanan Pangan, Bisa Hasilkan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151061/waduk_cirata-n8ro_large.jpg
4 Fakta Ikan dari Waduk Cirata Tidak Layak Makan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150358/waduk_cirata-PNY5_large.jpg
Ikan Waduk Cirata Mengandung Merkuri Tinggi, Menteri KKP: Tidak Layak Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/470/3144360/bendungan-6i4X_large.jpg
Penampakan Bendungan Tamblang Bali Hampir Rp1 Triliun, Bisa Hasilkan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/470/3131605/bendungan-rKVL_large.jpg
Jadi Sumber Air Baku dan Ketahanan Pangan, Pembangunan Bendungan Jragung Ditargetkan Rampung Tahun Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement