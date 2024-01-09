Wings Group dan Djarum Tak Masuk Konsorsium Aguan di IKN, Begini Kata Bahlil

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan perusahaan milik konglomerat Budi Hartono, Group Djarum, dan perusahaan Wiliam Katuari, Wings Group bukan bagian dari konsorium investor Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, sejak awal kedua perusahaan tersebut memang tidak tergabung dengan konsorium Nusantara yang dipimpin oleh konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui perusahaan Agung Sedayu Group (ASG).

BACA JUGA: Menhub ke Korsel dan China Tawarkan Proyek Transportasi di IKN dan Bali

"Wings dan Djarum itu tidak merupakan (bagian) konsorsium yang dilakukan oleh Agung Sedayu," ujar Bahlil di Istana Negara, Selasa (9/1/2024).

Adapun konsorsium ASG sendiri sebelumnya sudah merealisasikan investasinya ke IKN sejak bulan September 2023 lalu, dengan nilai investasi sekitar Rp20 trliun untuk membangun proyek hotel hingga sarana belanja di IKN.

BACA JUGA: APBN 2024 Gelontorkan Rp40 Triliun untuk Infrastruktur IKN

Namun demikian, Bahlil memastikan kedua perusahaan milik konglomerat di Indonesia itu akan tetap berinvestasi di IKN. Terkait waktunya, Bahlil menyebut kemungkinan baru bisa direalisasikan setelah pembangunan tahap pertama rampung, alias pasca 2024.