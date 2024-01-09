Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Wings Group dan Djarum Tak Masuk Konsorsium Aguan di IKN, Begini Kata Bahlil

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |15:29 WIB
Wings Group dan Djarum Tak Masuk Konsorsium Aguan di IKN, Begini Kata Bahlil
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bicara soal investasi IKN. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan perusahaan milik konglomerat Budi Hartono, Group Djarum, dan perusahaan Wiliam Katuari, Wings Group bukan bagian dari konsorium investor Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, sejak awal kedua perusahaan tersebut memang tidak tergabung dengan konsorium Nusantara yang dipimpin oleh konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui perusahaan Agung Sedayu Group (ASG).

"Wings dan Djarum itu tidak merupakan (bagian) konsorsium yang dilakukan oleh Agung Sedayu," ujar Bahlil di Istana Negara, Selasa (9/1/2024).

Adapun konsorsium ASG sendiri sebelumnya sudah merealisasikan investasinya ke IKN sejak bulan September 2023 lalu, dengan nilai investasi sekitar Rp20 trliun untuk membangun proyek hotel hingga sarana belanja di IKN.

Namun demikian, Bahlil memastikan kedua perusahaan milik konglomerat di Indonesia itu akan tetap berinvestasi di IKN. Terkait waktunya, Bahlil menyebut kemungkinan baru bisa direalisasikan setelah pembangunan tahap pertama rampung, alias pasca 2024.

Halaman:
1 2
