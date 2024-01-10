Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tumplek Blek! Ribuan Nelayan Brebes Antusias Sambut Ganjar Pranowo

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |19:48 WIB
Tumplek Blek! Ribuan Nelayan Brebes Antusias Sambut Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo Bertemu Nelayan Brebes. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

BREBES - Nelayan tumplek blek menyambut Ganjar Pranowo di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hari ini. Bahkan mereka rela menunggu capres nomor urut 03 itu hingga berjam-jam.

Melihat mobil rombongan Ganjar, para warga dan nelayan berlarian merangsek untuk berebut salaman. Ganjar kemudian membuka kaca jendela mobilnya lalu membalas sapaan dan ajakan salaman itu.

Setibanya di lokasi, Ganjar Pranowo yang juga diusung oleh Partai Perindo, langsung menghampiri nelayan yang sedang memperbaiki jala di atas kapalnya dan mendengar keluhan mereka. Setelah itu, Ganjar naik ke atas panggung dan menyapa ribuan nelayan yang sudah menunggunya.

"Tadi ada yang mengeluhkan soal kepastian solat dan tangkapan ikannya tidak sebanding dengan modalnya," kata Ganjar, Rabu (10/1/2024). 

Menurut Ganjar, keluhan dari para nelayan harus segera direspon pemerintah agar nelayan bisa sejahtera.

"Kita terus memberi perhatian kepada nelayan. Apa yang menjadi keluhan harus diatasi. Kemudahan mendapatkan solar, tangkapan sampai bagaimana sistem jualnya agar mereka tidak rugi," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement