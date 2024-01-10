Tumplek Blek! Ribuan Nelayan Brebes Antusias Sambut Ganjar Pranowo

BREBES - Nelayan tumplek blek menyambut Ganjar Pranowo di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hari ini. Bahkan mereka rela menunggu capres nomor urut 03 itu hingga berjam-jam.

Melihat mobil rombongan Ganjar, para warga dan nelayan berlarian merangsek untuk berebut salaman. Ganjar kemudian membuka kaca jendela mobilnya lalu membalas sapaan dan ajakan salaman itu.

Setibanya di lokasi, Ganjar Pranowo yang juga diusung oleh Partai Perindo, langsung menghampiri nelayan yang sedang memperbaiki jala di atas kapalnya dan mendengar keluhan mereka. Setelah itu, Ganjar naik ke atas panggung dan menyapa ribuan nelayan yang sudah menunggunya.

"Tadi ada yang mengeluhkan soal kepastian solat dan tangkapan ikannya tidak sebanding dengan modalnya," kata Ganjar, Rabu (10/1/2024).

Menurut Ganjar, keluhan dari para nelayan harus segera direspon pemerintah agar nelayan bisa sejahtera.

"Kita terus memberi perhatian kepada nelayan. Apa yang menjadi keluhan harus diatasi. Kemudahan mendapatkan solar, tangkapan sampai bagaimana sistem jualnya agar mereka tidak rugi," paparnya.