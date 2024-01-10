Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Groundbreaking IKN Fase 4 Dimulai 18 Januari

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |16:08 WIB
<i>Groundbreaking</i> IKN Fase 4 Dimulai 18 Januari
Groundbreaking IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjadwalkan groundbreaking fase 4 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal 18 Januari mendatang.

"Insyaallah kalau tidak ada halangan, tanggal 18 Januari pak Presiden berkenan lagi untuk groundbreaking, ada yang istimewa dalam groundbreaking ini, yaitu groundbreaking kemudian peresmian," ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, OIKN Alimuddin dalam acara Weekly Brief with Sandiaga Uno secara virtual, Rabu (10/1/2024).

Lebih lanjut, Alimuddin menjelaskan groundbreaking terus dilakukan setiap bulannya seperti yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Hal itu juga sekaligus dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor akan keberlanjutan proyek IKN.

Bahkan, dikatakan Alimuddin, groundbreaking IKN tahap 5 saat ini juga sudah disiapkan. Rencananya groundbreaking tahap 5 akan berlangsung pada tanggal 6 - 8 Februari mendatang yang juga dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

"Kemudian bulan 4 nanti juga akan ada groundbreaking lagi, untuk memberikan kepastian dan pembuktian juga bahwa ini dibangun, beneran dibangun, kan ada orang bilang, bener gak sih IKN dibangun," kata Alimudin.

