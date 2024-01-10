Jokowi Segera Groundbreaking IKN Tahap 4, Ini Daftar Proyeknya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan kembali melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek di Ibu Kota Negara Nusantara. Hal ini pun menjadi tanda dimulainya sejumlah pembangunan fisik baru tahap empat di kawasan IKN.

"Peletakan batu pertama tanda dimulainya sejumlah pembangunan fisik baru di kawasan IKN tahap empat oleh Presiden Jokowi dalam bulan ini, " kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono, dikutip dari Antara, Rabu (10/1/2024).

Peletakan batu pertama akan dilakukan Presiden Jokowi di kawasan Kota Nusantara itu, lanjut dia, di antaranya proyek pembangunan kantor instansi pemerintahan, taman botani, hotel bintang tiga dan pembangunan pendukung lainnya.

Namun OIKN belum dapat memastikan tanggal pelaksanaan peletakan batu pertama tahap keempat tersebut, karena masih menunggu penyesuaian agenda kegiatan Presiden Jokowi.

Menurut dia, sejumlah pembangunan di kawasan ibu kota negara baru Indonesia bukan hanya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tetapi juga melibatkan dana investasi dari investor.

Investasi yang masuk ke Kota Nusantara hingga awal 2024, menurut dia, sebagian besar tercatat berasal dari investor domestik.

OIKN mengutamakan membangun ekosistem di ibu kota negara masa depan Indonesia sebagai kota yang cerdas untuk memudahkan dan membuat penghuni lebih nyaman hidup dan tinggal di kawasan itu.