Fokus Digitalisasi, Intip Deretan Kinerja MotionBank Sepanjang 2023

JAKARTA - Perkembangan layanan digital yang tidak bisa dielakkan lagi semakin mendominasi gaya hidup masyarakat di era modern saat ini. Terlebih, modernisasi layanan tersebut juga merambah sektor perbankan.

Alhasil, industri layanan keuangan yang sebelumnya terkenal konservatif, kini malah menjadi panutan sektor usaha lain dengan varian layanan perbankan digitalnya yang modern dan impresif.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada November 2023 lalu, nilai transaksi digital banking tercatat Rp5.163,76 triliun atau tumbuh sebesar 13,21% (yoy), sementara itu nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 16,95% (yoy) sehingga mencapai Rp41,30 triliun.

Belum cukup, nominal transaksi QRIS juga tercatat tumbuh 157,43% (yoy) sehingga mencapai Rp24,90 triliun, dengan jumlah pengguna 45,03 juta dan jumlah merchant 30,12 juta yang sebagian besar merupakan UMKM. Data tersebut menjadi salah satu bukti bahwa sebagian besar masyarakat kini telah beralih ke layanan perbankan digital.

Chief Digital Technology Officer MNC Bank Parman Suparman menyampaikan bahwa fenomena perubahan gaya hidup masyarakat dalam bertransaksi keuangan tidak mengherankan, mengingat layanan perbankan digital menawarkan berbagai keuntungan bagi nasabah.

“Layanan perbankan digital memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu datang ke bank. Hal ini tentu sangat memudahkan dan memberikan kenyamanan”, ungkapnya di Jakarta.

Parman kemudian mencontohkan MotionBank dari MNC Bank sebagai salah satu aplikasi layanan perbankan digital yang menurutnya dari tahun ke tahun semakin menunjukkan pertumbuhan kinerja dan perkembangan fitur layanan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan nasabah saat ini.

Sampai dengan akhir Desember 2023, jumlah user/pengguna MotionBank telah mengalami pertumbuhan sebesar 10% year on year dibanding tahun 2022, diiringi dengan jumlah transaksi dan nominal transaksi yang masing-masing tumbuh 25% dan 36%.

Parman menambahkan, salah satu cara untuk bertahan di tengah persaingan antar bank adalah dengan menawarkan layanan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan nasabah.

"Hal ini bisa dilakukan dengan terus menghadirkan fitur-fitur baru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan nasabah. Di tahun 2023, kami sudah lakukan itu dengan dengan menghadirkan 3 fitur terbaru di MotionBank," katanya.

Fitur-fitur tersebut antara lain pengajuan kartu kredit online melalui MotionBank, nasabah tidak perlu repot mengajukan fasilitas kartu kredit, karena fitur pengajuan sudah bisa dilakukan melalui MotionBank.

Berbagai transaksi dan akses informasi terkait Kartu Kredit MNC Bank juga dapat dilakukan seperti membuat atau mengubah PIN, ringkasan penggunaan kartu kredit tiga bulan terakhir, informasi tagihan kartu kredit, pembayaran kartu kredit, cek limit kartu utama dan kartu tambahan, mengubah transaksi menjadi cicilan, dan masih banyak lagi.