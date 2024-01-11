Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Fokus Digitalisasi, Intip Deretan Kinerja MotionBank Sepanjang 2023

Asla Lupanda , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |13:01 WIB
Fokus Digitalisasi, Intip Deretan Kinerja MotionBank Sepanjang 2023
Fokus Digitalisasi, Intip Kinerja MotionBank Sepanjang 2023 (Foto: MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - Perkembangan layanan digital yang tidak bisa dielakkan lagi semakin mendominasi gaya hidup masyarakat di era modern saat ini. Terlebih, modernisasi layanan tersebut juga merambah sektor perbankan.

Alhasil, industri layanan keuangan yang sebelumnya terkenal konservatif, kini malah menjadi panutan sektor usaha lain dengan varian layanan perbankan digitalnya yang modern dan impresif.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada November 2023 lalu, nilai transaksi digital banking tercatat Rp5.163,76 triliun atau tumbuh sebesar 13,21% (yoy), sementara itu nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 16,95% (yoy) sehingga mencapai Rp41,30 triliun.

Belum cukup, nominal transaksi QRIS juga tercatat tumbuh 157,43% (yoy) sehingga mencapai Rp24,90 triliun, dengan jumlah pengguna 45,03 juta dan jumlah merchant 30,12 juta yang sebagian besar merupakan UMKM. Data tersebut menjadi salah satu bukti bahwa sebagian besar masyarakat kini telah beralih ke layanan perbankan digital.

Chief Digital Technology Officer MNC Bank Parman Suparman menyampaikan bahwa fenomena perubahan gaya hidup masyarakat dalam bertransaksi keuangan tidak mengherankan, mengingat layanan perbankan digital menawarkan berbagai keuntungan bagi nasabah.

“Layanan perbankan digital memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu datang ke bank. Hal ini tentu sangat memudahkan dan memberikan kenyamanan”, ungkapnya di Jakarta.

Parman kemudian mencontohkan MotionBank dari MNC Bank sebagai salah satu aplikasi layanan perbankan digital yang menurutnya dari tahun ke tahun semakin menunjukkan pertumbuhan kinerja dan perkembangan fitur layanan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan nasabah saat ini.

Sampai dengan akhir Desember 2023, jumlah user/pengguna MotionBank telah mengalami pertumbuhan sebesar 10% year on year dibanding tahun 2022, diiringi dengan jumlah transaksi dan nominal transaksi yang masing-masing tumbuh 25% dan 36%.

Parman menambahkan, salah satu cara untuk bertahan di tengah persaingan antar bank adalah dengan menawarkan layanan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan nasabah.

"Hal ini bisa dilakukan dengan terus menghadirkan fitur-fitur baru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan nasabah. Di tahun 2023, kami sudah lakukan itu dengan dengan menghadirkan 3 fitur terbaru di MotionBank," katanya.

Fitur-fitur tersebut antara lain pengajuan kartu kredit online melalui MotionBank, nasabah tidak perlu repot mengajukan fasilitas kartu kredit, karena fitur pengajuan sudah bisa dilakukan melalui MotionBank.

Berbagai transaksi dan akses informasi terkait Kartu Kredit MNC Bank juga dapat dilakukan seperti membuat atau mengubah PIN, ringkasan penggunaan kartu kredit tiga bulan terakhir, informasi tagihan kartu kredit, pembayaran kartu kredit, cek limit kartu utama dan kartu tambahan, mengubah transaksi menjadi cicilan, dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174221/mnc_bank-sfES_large.jpg
Nikmati Tabungan Berhadiah MNC Bank Lebih Praktis dan Mudah Lewat Aplikasi MotionBank!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173688/mnc_bank-oP5g_large.jpg
Belanja Makin Untung dengan Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/622/3172403/bunga_deposito-w4dg_large.jpg
Tabungan Digital Bunga Tinggi: Praktis dan Cuannya Enggak Main-Main
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement