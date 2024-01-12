Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Banyak BUMN Karya Kolaps, Mahfud MD: Ada Koruptor di Sana

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |06:45 WIB
Banyak BUMN Karya Kolaps, Mahfud MD: Ada Koruptor di Sana
Mahfud MD heran BUMN karya kolapas (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD mencatat sepanjang Pemerintah Presiden Joko Widodo dalam Pembangunan infrastruktur masih dilakukan. Namun, dia mengaku heran beberapa BUMN Karya yang mendapatkan proyek tersebut justru banyak yang hampir kolaps di tengah banyaknya proyek infrastruktur.

‘’Di Indonesia itu infrastruktur itu luar biasa maju, di era dua Pemerintahan pak Jokowi, wah banyak proyek-proyek infrastruktur,’’ jelas Mahfud MD dalam acara Tabrak Prof di Surabaya, Rabu malam (10/1/2024).

‘’Tapi tahu tidak BUMN yang kolaps sekarang semuanya adalah BUMN yang mengurusi infrastruktur, kolaps semua, koruptor di sana,’’ tegasnya.

Beberapa BUMN Karya yang dimaksud Mahfud saat ini ada yang Tengah menjalani restrukturisasi sebelum masuk tahap akhir yaitu pembubaran atau merger. Kejadian ini, ditegaskan Mahfud akibat praktisi korupsi yang kerap terjadi di perusahaan milik negara yang menangani masalah infrastruktur.

‘’Banyak korupsi-korupsi itu di BUMN. Bahkan ini yang mungkin anda tidak banyak dengar. Infrastruktur ini uangnya dari mana, kok mereka (BUMN Karya) bisa rugi, gitu lho,’’ Lanjutnya

Halaman:
1 2
