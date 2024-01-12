Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana Ekonomi RI Pasca Pemilu 2024?

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |20:12 WIB
Bagaimana Ekonomi RI Pasca Pemilu 2024?
Bagaimana Ekonomi RI Pasca Pemilu. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ekonomi Indonesia diprediksi meningkat usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Di mana Pesta Demokrasi dilakukan pada 14 Februari 2024.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi akan pulih di Kuartal II-2024 atau pasca kepastian politik. Hal ini mirip dengan kejadian pada 2014 lalu, ketika pergantian rezim.

“Tapi perkiraan saya akan pulih di Kuartal II-2024 pasca kepastian politik. Ini mirip kejadian tahun 2014 ketika terjadi pergantian rezim juga,” katanya saat dihubungi Okezone.com, Jumat (12/01/2024).

David menyebutkan, kontribusi pertumbuhan ekonomi mengenai perputaran uang pemilu yang diproyeksi Rp200 triliun.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun ini juga didorongan konsumsi rumah tangga. Di mana, konsumsi rumah tangga pada periode mudik dan Lebaran akan berdampak ke Kuartal II.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883/lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174557/motogp-YArf_large.jpg
Efek MotoGP Mandalika 2025, Hotel Penuh hingga Penerbangan Meningkat ke Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171889/tito-aBgZ_large.jpg
Bertemu Purbaya, Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat 2 Mesin Penggerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169831/luhut-dcUy_large.png
7 Desakan Darurat Ekonomi, Begini Sikap Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166809/menko_airlangga-OKi4_large.png
Tenang Investor, Ini Bukti Fundamental Ekonomi Indonesia Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162985/prabowo_subianto-GVqe_large.png
Prabowo Pamer Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen, Yakin Bakal Terus Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement