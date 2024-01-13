Wall Street Ditutup Mixed, Ada Harapan Penurunan Suku Bunga The Fed

JAKARTA - Wall Street ditutup hampir tidak berubah pada perdagangan Jumat (12/1/2024) waktu setempat. Bursa saham AS ditutup mixed karena pendapatan bank yang beragam mengimbangi berita inflasi yang lebih rendah dari perkiraan yang mendukung harapan penurunan suku bunga dari Federal Reserve.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 118,04 poin, atau 0,31%, menjadi 37.592,98. S&P 500 (.SPX) naik 3,59 poin, atau 0,08%, pada 4.783,83 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 2,58 poin, atau 0,02%, menjadi 14.972,76.

Untuk sepekan, Dow Jones naik 0,34%, S&P 500 naik 1,84% dan Nasdaq naik 3,09%. Kenaikan indeks S&P merupakan persentase kenaikan mingguan terbesar sejak pertengahan Desember dan Nasdaq, yang terbesar sejak awal November.

Pada perdagangan Jumat, data menunjukkan harga produsen AS secara tak terduga turun pada bulan Desember karena harga barang seperti makanan dan bahan bakar diesel menurun, sementara harga jasa tidak berubah selama tiga bulan berturut-turut, berbeda dengan angka inflasi konsumen yang lebih tinggi dari perkiraan pada hari Kamis.

Ekspektasi penurunan suku bunga setidaknya 25 basis poin oleh The Fed pada bulan Maret naik menjadi 79,5%, menurut FedWatch Tool CME, dari 73,2% di sesi sebelumnya. Data pada hari Jumat juga menyebabkan imbal hasil Treasury lebih rendah, meskipun komentar baru-baru ini dari beberapa pejabat bank sentral telah menolak potensi penurunan suku bunga.

“PPI memberi tahu kita sesuatu yang sedikit berbeda dari CPI,” kata Michael Green, kepala strategi di Simplify Asset Management di New York.

"Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa The Fed mempunyai kebebasan dan kejelasan untuk memutuskan menurunkan suku bunga dan pasar ekuitas sebenarnya tidak terlalu peduli selama suku bunga tidak naik secara signifikan."