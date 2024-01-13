Nongkrong Bareng Gen Z, Ganjar Pranowo Ingin Industri Kreatif Berkembang

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo nongkrong bareng anak muda Kota Surabaya di Cafe Bicopi, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Pertemuan Ganjar dengan kalangan anak muda ini berisi obrolan santai penuh canda tawa. Tak hanya itu, para anak muda turut menunjukkan kebolehan yang mereka miliki, ada yang meroasting Ganjar hingga menunjukkan kebolehan mereka membuat konten di sosial media.

Saat ngobrol santai, Ganjar merasa takjub dengan anak muda di Kota Surabaya karena melalui industri kreatif dengan menjadi konten kreator bisa mendapatkan penghasilan dari konten yang dibuatnya di media sosial.

“Hari ini sebenarnya saya mau tunjukkan ke publik. Di Surabaya ini, jadi tiga orang mereka menjadi konten kreator, dan kemudian menghasilkan (uang). Dia hanya butuh ilmu ngonten, faktor diferensial yang ada penggunaan teknologi dan up to date. Ternyata dia punya penghasilan,” kata Ganjar saat nongkrong bareng milenial dan Gen Z.

Dengan fenomena tersebut, Ganjar pun memiliki komitmen untuk dapat mengembangkan industri kreatif Indonesia agar dapat mendunia.

“Ini kita tunjukkan proses kreatif dan industri kreatif yang bisa dibikin oleh anak muda,” bebernya.