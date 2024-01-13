Advertisement
INSPIRASI BISNIS

15 Brand Terkenal Ini Ternyata Berasal dari Singkatan yang Jarang Diketahui

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |07:47 WIB
15 Brand Terkenal Ini Ternyata Berasal dari Singkatan yang Jarang Diketahui
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada 15 brand terkenal ini ternyata berasal dari singkatan yang jarang diketahui. Adapun nama perusahaan yang disingkat seringkali lebih sederhana, lebih mudah diingat, dan lebih ringkas dibandingkan judul panjang yang menjadi dasarnya.

Apalagi, di dunia yang serba cepat saat ini, sebutan singkat sangat efektif. Beberapa merek terkenal juga menggunakannya.

Berikut 15 brand terkenal ini ternyata berasal dari singkatan yang jarang diketahui:

1. NERF

Nerf adalah merek mainan Amerika populer yang aktif hadir di seluruh dunia.Nama “NERF” merupakan singkatan serta memiliki kepanjangan Non Expandable Recreational Foam. Ini mengacu pada busa khusus yang digunakan dalam produk busa rekreasi yang tidak dapat diperluas.

2. MAC

Lebih dikenal oleh sebagian orang sebagai MAC Cosmetics. MAC adalah salah satu bisnis terbesar di industri kosmetik dan salah satu merek terkenal di seluruh dunia. Nama ini singkatan dari Makeup Art Cosmetics.

Halaman:
1 2 3
