Daftar Pekerjaan yang Nyaris Punah

JAKARTA - Daftar pekerjaan yang terancam punah di 2024. Hal ini disebabkan karena kehadiran teknologi AI yang memiliki kecerdasan buatan nantinya akan membuat seluruh industry diubah oleh robotika dan mesin yang dapat beroperasi dengan sendirinya.

Laporan Goldman Sachs baru-baru ini memperkirakan bahwa kecerdasan buatan dapat menggantikan 300 juta pekerja manusia. Lalu apa saja itu?

Berikut ini daftar pekerjaan yang terancam punah di 2024:

1.Reporter

Semakin banyak redaksi yang menerapkan sistem yang mengotomatiskan proses editorial yang dapat memicu pertumbuhan negatif.

Namun dengan pengurangan lapangan kerja bagi jurnalis tidak sepenuhnya disebabkan oleh teknologi.

2.Kasir

Ketika mesin check-out otomatis pertama diuji, mesin tidak langsung populer di kalangan pelanggan. Namun, versi ini sudah tidak sempurna, perkembangan mesin pembayaran mandiri bisa dilakukan tanpa harus melibatkan manusia.

3.Teknik Sipil

Teknik sipil juga akan terancam di masa depan.

Bayangkan saja, dengan AI, tinggal masukkan gambar, hitungan, keluar secara pas hitungannya. Gak sampai satu jam.