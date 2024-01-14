Beli Pertalite Dibatasi, Cek 3 Faktanya

JAKARTA - Penggunaan Pertalite akan dibatasi melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Regulasi saat ini dikatakan hanya mengatur pembatasan konsumen pengguna untuk BBM subsidi jenis Solar. Oleh karena itu, menurutnya perlu dilakukan revisi pada Perpres 191 untuk mencakup pengaturan pembatasan pengguna Pertalite.

Berikut ini Okezone telah merangkum informasi mengenai fakta-fakta beli pertalite bakal dibatasi, ditulis pada Minggu (14/1/2024).

1. Masih Menunggu Hasil Revisi

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan pihaknya sedang menunggu hasil revisi Perpres 191 untuk mengatur pembatasan penggunaan bahan bakar Pertalite.

“Itu sudah kami usulkan di dalam revisi Perpres 191 nanti kita tunggu dari revisi Perpresnya setelah itu baru kita bisa mengatur untuk pembatasan Pertalite," jelasnya dalam Penutupan dan Konferensi Pers Posko Nasional Sektor ESDM Hari Raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kantor BPH Migas, Jakarta.