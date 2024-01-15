Advertisement
HOT ISSUE

Suami Inul Daratista kerjanya apa?

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |20:21 WIB
Suami Inul Daratista kerjanya apa?
Suami inul daratista kerja apa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Suami Inul Daratista kerjanya apa? Adam Suming Harto yang lebih dikenal Mas Adam adalah suami dari Inul Daratista.

Meskipun menjadi pasangan dari seorang penyanyi dangdut ternama, tidaklah membuat Adam bergantung pada istri tercinta.

Dalam menjalani kehidupan, Adam tidak hanya berdiam diri dalam bayang-bayang kepopuleran Inul. Ia telah menemukan jalan sendiri dengan bekerja keras, meskipun penghasilannya tidak sebesar sang istri.

Lantas Apa pekerjaan dari suami Inul Daratista tersebut?

1. Bisnis Karaoke

Ternyata Adam Suseno, suami dari Inul Daratista, telah berperan penting dalam mendirikan bisnis karaoke bersama sang istri. Mereka membuka Inul Vizta sejak tahun 2005 dan telah berhasil membuka ratusan cabang di hampir seluruh kota di Indonesia. Adam juga turut membantu Inul dalam mengurus tempat karaoke tersebut.

2. Bisnis Kuliner

Tak hanya itu saja Adam dan Inul juga mencoba berbisnis kue kekinian yang menjual dengan berbagai macam rasa.

Halaman:
1 2
