Suami Inul Daratista kerjanya apa?

JAKARTA - Suami Inul Daratista kerjanya apa? Adam Suming Harto yang lebih dikenal Mas Adam adalah suami dari Inul Daratista.

Meskipun menjadi pasangan dari seorang penyanyi dangdut ternama, tidaklah membuat Adam bergantung pada istri tercinta.

BACA JUGA: 8 Sumber Kekayaan Inul Daratista yang Protes Kenaikan Pajak Hiburan

Dalam menjalani kehidupan, Adam tidak hanya berdiam diri dalam bayang-bayang kepopuleran Inul. Ia telah menemukan jalan sendiri dengan bekerja keras, meskipun penghasilannya tidak sebesar sang istri.

Lantas Apa pekerjaan dari suami Inul Daratista tersebut?

BACA JUGA: Inul Daratista Serang Balik Buzzer Imbas Protes Kenaikan Pajak Hiburan

1. Bisnis Karaoke

Ternyata Adam Suseno, suami dari Inul Daratista, telah berperan penting dalam mendirikan bisnis karaoke bersama sang istri. Mereka membuka Inul Vizta sejak tahun 2005 dan telah berhasil membuka ratusan cabang di hampir seluruh kota di Indonesia. Adam juga turut membantu Inul dalam mengurus tempat karaoke tersebut.

2. Bisnis Kuliner

Tak hanya itu saja Adam dan Inul juga mencoba berbisnis kue kekinian yang menjual dengan berbagai macam rasa.