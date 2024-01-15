Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Caleg Perindo Dian Mirza Adakan Bazar Minyak Goreng Murah

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |21:11 WIB
Caleg Perindo Dian Mirza Adakan Bazar Minyak Goreng Murah
Caleg Perindo adakan bazar minyak murah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo, Dian Mirza, mengadakan bazar minyak goreng murah bagi warga DKI Jakarta. Ratusan warga tampak antusias menyambut kegiatan yang bertempat di Jalan Pesing Poglar, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (14/1/2024).

Dian memaparkan visi misi Partai Perindo yang merupakan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

“Program Bazar minyak goreng murah ini merupakan solusi dari kami untuk membantu masyarakat dari kenaikan harga bahan pokok akhir-akhir ini,” kata Dian.

Tak ketinggalan, Dian mendengar sekaligus menyerap aspirasi warga yang berkeluh kesah seputar kesehatan dan bantuan. Perempuan yang maju di nomor urut 3 itu turut mengadakan Senam Bersama dengan mengajak masyarakat agar lebih mengutamakan kehidupan yang sehat.

Pantauan di lokasi, Dian bersama warga terlihat kompak mengikuti gerak instruktur senam.

“Insyaallah apabila mendapat amanah pada pemilu yang akan datang, saya akan perjuangkan apa yang selama ini menjadi keluhan dan keinginan masyarakat,” terangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
