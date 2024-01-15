Menikah dengan Pangeran Abdul Mateen, Anisha Rosnah Ternyata Punya Bisnis Ini

JAKARTA - Pangeran Brunei Darussalam Abdul Mateen resmi menikah dengan Anisha Rosnah. Anisha bukan merupakan kalangan dari bangsawan, pernikahan tersebut berlangsung di Bandar Seri Begawan.

Diketahui Mateen dan Anisha sudah saling mengenal sejak kecil, kemudian mereka menjalin asmara hingga ke pelaminan.

BACA JUGA: Romatisme Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah di Resepsi Royal Wedding

Selain itu, Mateen cukup dikenal publik karena sering diajak mendampingi ayahnya dalam kunjungan kenegaraan maupun ketika menghadiri berbagai forum internasional.

Adapun Anisha Rosnah merupakan cucu dari salah satu penasihat khusus Sultan Brunei, merupakan seorang pebisnis. Anisha juga diketahui memiliki sebuah merek fashion sendiri dan juga bisnis pariwisata.

BACA JUGA: Momen Istimewa Pangeran Mateen dan Anisha Isa Rosnah di Royal Wedding

Dalam prosesi akad nikah pada Kamis kemarin, yang dihadiri oleh para pemimpin negara, sahabat kerajaan-kerajaan negara, pemimpin politik, dan tamu undangan lainnya.