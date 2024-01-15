3 Cara Investasi Dapat Penghasilan Tanpa Kerja

JAKARTA - Passive income adalah jenis pendapatan yang diperoleh tanpa harus bekerja. Salah satu caranya investasi di instrumen pendapatan tetap seperti obligasi konvensional dan sukuk syariah.

Menurut Otoritas Jasa Keungan atau OJK, obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka Panjang yang dapat diperjualbelikan.

BACA JUGA: Jokowi Ungkap Potensi Investasi IKN ke Pengusaha Brunei

Perencanaan Keuangan, Prita Hapsari Ghozie mengatakan, upaya menjadi financial independence saat liburaan itu bisa mendapat income jika telah berinvestasi di instrumen pendapatan tetap seperti obligasi konvensional dan sukuk syariah.

‘’Salah satu Upaya menjadi financial independence itu bisa dapat income pas lagu liburan. Lah Kok bisa?’’ pungkas seorang perencanaan keuangan, Prita Hapsari Ghozie di unggahan Instagram pribadinya @pritaghozie dikutip.

BACA JUGA: Jokowi Ajak Pengusaha Vietnam Investasi di IKN

Adapun 3 hal point penting yang harus dipahami sebelum berinvestasi di obligasi, sepert