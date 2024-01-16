Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Hampir 1 Bulan Digembok, BEI Buka Suspensi Saham CUAN Milik Prajogo Pangestu Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |09:46 WIB
Hampir 1 Bulan Digembok, BEI Buka Suspensi Saham CUAN Milik Prajogo Pangestu Hari Ini
BEI Cabut Suspensi Saham CUAN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut suspensi sementara perdagangan Saham (unsuspensi) PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) setelah sempat dihentikan sementara pada 18 Desember 2023.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham CUAN secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini, Selasa 16 Januari 2024.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 16 Januari 2024," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Sebelumnya, Bursa mengumumkan bahwa perdagangan saham CUAN dalam Pengumuman Bursa Peng-SPT-00071/BEI.WAS/12-2023 tanggal 18 Desember 2023, perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

Adapun bursa resmi mencoret saham CUAN dari Papan Utama. Saham CUAN bakal mendekam dalam jeruji Papan Pemantauan Khusus.

Ini merupakan kedua kalinya bagi emiten batu bara milik konglomerat Prajogo Pangestu merasakan Papan Pemantauan Khusus. Terakhir kali CUAN masuk pemantauan khusus adalah pada 24 Agustus 2023.

Masalahnya tak berubah, yakni menyangkut kriteria nomor 10 saat suspensi sementara perdagangan efek terjadi selama lebih dari 1 (satu) hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/278/2955396/saham-prajogo-pangestu-cuan-sentuh-arb-usai-gembok-dibuka-tetap-dipantau-khusus-MeUkcNHahs.jpg
Saham Prajogo Pangestu (CUAN) Sentuh ARB Usai Gembok Dibuka, Tetap Dipantau Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/278/2954818/saham-hotel-sahid-shid-diperdagangkan-lagi-hari-ini-uNGx2Hlnrx.jpg
Saham Hotel Sahid (SHID) Diperdagangkan Lagi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/278/2949314/suspensi-dicabut-saham-polu-dan-kayu-kembali-diperdagangkan-zmTTFO77oX.jpg
Suspensi Dicabut, Saham POLU dan KAYU Kembali Diperdagangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929864/kena-suspensi-saham-graha-layar-prima-bltz-diminta-cooling-down-cmm917O9oE.jpg
Kena Suspensi, Saham Graha Layar Prima (BLTZ) Diminta Cooling Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/278/2921306/bei-suspensi-saham-sots-usai-meroket-165-NLfaJsvWWq.jpg
BEI Suspensi Saham SOTS Usai Meroket 165%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/278/2917819/bei-suspensi-saham-cuan-dan-bren-ini-penyebabnya-Yrnb50OKOt.jpg
BEI Suspensi Saham CUAN dan BREN, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement