Hampir 1 Bulan Digembok, BEI Buka Suspensi Saham CUAN Milik Prajogo Pangestu Hari Ini

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut suspensi sementara perdagangan Saham (unsuspensi) PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) setelah sempat dihentikan sementara pada 18 Desember 2023.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham CUAN secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini, Selasa 16 Januari 2024.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 16 Januari 2024," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Sebelumnya, Bursa mengumumkan bahwa perdagangan saham CUAN dalam Pengumuman Bursa Peng-SPT-00071/BEI.WAS/12-2023 tanggal 18 Desember 2023, perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

Adapun bursa resmi mencoret saham CUAN dari Papan Utama. Saham CUAN bakal mendekam dalam jeruji Papan Pemantauan Khusus.

Ini merupakan kedua kalinya bagi emiten batu bara milik konglomerat Prajogo Pangestu merasakan Papan Pemantauan Khusus. Terakhir kali CUAN masuk pemantauan khusus adalah pada 24 Agustus 2023.

Masalahnya tak berubah, yakni menyangkut kriteria nomor 10 saat suspensi sementara perdagangan efek terjadi selama lebih dari 1 (satu) hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan.