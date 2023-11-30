Kena Suspensi, Saham Graha Layar Prima (BLTZ) Diminta Cooling Down

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ). Hal tersebut karena terjadinya peningkatan harga kumulatif saham yang signifikan.

Maka itu, dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan investor, BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham BLTZ pada perdagangan hari ini, Kamis 30 November 2023.

"Penghentian sementara perdagangan Saham BLTZ tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Rabu (29/11/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham BLTZ.

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," ungkap Bursa.