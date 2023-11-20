Saham PTSP dan HELI Kena Suspensi, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) dan PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP).

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham milik Prajogo Pangestu yakni HELI dan PTSP pada sesi I perdagangan hari ini, Senin 20 November 2023 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut.

"Penghentian sementara perdagangan PTSP dan HELI tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis surat yang ditandatangani P.H Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Endra Febri Styawan dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Jumat (17/11/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham PTSP dan HELI.

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," ungkap Bursa.

Berdasarkan data BEI, pergerakan saham HELI yang bergerak dalam bidang angkutan udara komersial non-terjadwa ini terus menguat.