Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham PTSP dan HELI Kena Suspensi, Ini Penyebabnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |08:30 WIB
Saham PTSP dan HELI Kena Suspensi, Ini Penyebabnya
Saham PTSP dan HELI Kena Suspensi. (Foto :Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) dan PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP).

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham milik Prajogo Pangestu yakni HELI dan PTSP pada sesi I perdagangan hari ini, Senin 20 November 2023 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut.

"Penghentian sementara perdagangan PTSP dan HELI tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis surat yang ditandatangani P.H Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Endra Febri Styawan dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Jumat (17/11/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham PTSP dan HELI.

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," ungkap Bursa.

Berdasarkan data BEI, pergerakan saham HELI yang bergerak dalam bidang angkutan udara komersial non-terjadwa ini terus menguat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185175/saham_top_losers-CI1s_large.jpeg
Deretan Saham Terlemah di Pekan Ini, PURI hingga PJHB Turun Paling Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185170/saham_top_gainers-EpCF_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 95,43 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184727/saham-W7UF_large.jpg
Boy Thohir Borong Saham TRIM, Tambah 3,1 Juta Lembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182898/ihsg_ditutup_melemah-m6Ac_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.366
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181149/laba_emiten_emas-pNO3_large.jpg
Emiten Emas (ARCI) Raup Laba Bersih Rp1,17 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180675/saham_top_losers-TmWV_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan pada BEI Pekan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement