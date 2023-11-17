BEI Soroti Saham MENN Setelah Anjlok 24%

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN) dalam radar pantauan. Hal ini setelah terjadi penurunan harga saham di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui MENN, emiten yang bergerak dalam bidang teknologi digital penyedia solusi sistem informasi berbasis internet of things (IoT) ini turun 24,49% dalam sepekan terakhir. Pada perdagangan Kamis (16/11/2023), saham MENN juga ditutup melemah 9,76% di level 37.

“Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi penurunan harga saham MENN yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani P.H Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Donni Kusuma Permana dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai MENN adalah informasi tanggal 16 November 2023 yang dipublikasikan melalui website BEI tentang pencatatan saham.

"Sehubungan dengan terjadinya Unusual Market Activity atas saham MENN tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini," tulis direksi bursa.