HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Ungkap Adanya Transaksi Tak Wajar pada Saham CASA

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |08:44 WIB
BEI Ungkap Adanya Transaksi Tak Wajar pada Saham CASA
Saham CASA Jadi Sorotan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA) dalam radar pantauan akibat adanya indikasi pola transaksi yang tidak wajar pada saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Emiten jasa konsultasi manajemen ini cenderung naik-turun sejak lima hari perdagangan lalu. Hingga perdagangan Jumat (12/1), saham CASA stagnan di level 755 per saham.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya indikasi pola transaksi yang tidak wajar pada saham CASA yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Jumat (12/1/2024).

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai CASA adalah informasi tanggal 8 Januari 2024 yang dipublikasikan melalui website BEI tentang laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Sebelumnya bursa telah mengumumkan UMA atas perdagangan saham CASA pada tanggal 8 Mei 2023 dan 24 Agustus 2023.

Telusuri berita finance lainnya
