Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PalmCo Terbentuk, Aset Negara Rp100 Miliar Terselamatkan

Asla Lupanda , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |18:14 WIB
PalmCo Terbentuk, Aset Negara Rp100 Miliar Terselamatkan
Aset Negara Rp100 Miliar Terselamatkan (Foto: Dokumen PTPN)
A
A
A

JAKARTA - Aset negara sekira Rp100 miliar berhasil diselamatkan pada 2023. Penyelamatan aset negara merupakan bukti keberhasilan pengelolaan risiko hukum yang terencana dengan baik oleh internal maupun dukungan dari seluruh stakeholder.

"Secara konkrit penyelamatan aset negara tersebut dilakukan terhadap areal yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang melalui mekanisme penyelesaian yang dikenal dengan istilah suguh hati," kata Kepala Bagian Sekretariat & Hukum Palmco Regional I Medan Christian Orchard Perangin-Angin dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Penyelesaian dengan metode suguh hati merupakan altenatif solusi terbaik, dimana musyawarah mufakat secara kekeluargaan lebih dikedepankan dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian dengan jalur litigasi atau jalur peradilan.

Untuk tahun 2023 total luasan areal yang berhasil diselamatkan dan dilakukan penanaman komoditi Kelapa Sawit oleh Palmco Regional I Medan seluas 107,77 Ha yang tersebar di wilayah Kebun Silau Dunia (4,84 Ha), Kebun Gunung Para (12,33 Ha), Kebun Bangun (89,99 Ha) dan Kebun Sarang Giting (0,61 Ha).

Jika dikonversikan dengan nilai Rupiah terhadap potensi hasil produksi Kelapa Sawit ke depannya, ditambah dengan tanah atau areal yang dikuasai kembali, maka diperkirakan penyelamatan terhadap aset negara kurang lebih Rp100 miliar di Palmco Regional I Medan.

Penyelamatan terhadap aset negara ini merupakan dukungan konkrit terhadap proses restrukturisasi di PTPN Group, di mana legalitas kepemilikan lahan dan kepastian terhadap proses investasi dalam bentuk replanting di areal yang selama ini dikuasai oleh pihak ketiga merupakan Going Concern dari Palmco Regional I Medan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/470/3149968/aset_kai-ZLmz_large.jpg
Menyelamatkan Aset Negara di Rel Kereta Api, dari Tanah hingga Rumah Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/470/3136591/prabowo-QnRV_large.jpg
Prabowo: Cek Semua Konsesi HGU dan HGB yang Habis, Kembalikan ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/470/3045173/wisma-atlet-kemayoran-dipakai-lagi-buat-komersil-seperti-gbk-dan-rusun-asn-LJDB04Q4sx.jpg
Wisma Atlet Kemayoran Dipakai Lagi, Buat Komersil seperti GBK dan Rusun ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/320/3036200/jadi-bmn-aset-terminal-bareh-solok-dialihkan-ke-kemenhub-YqfkYntSrg.jpg
Jadi BMN, Aset Terminal Bareh Solok Dialihkan ke Kemenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/470/3000237/erick-thohir-tawarkan-aset-bumn-di-sekitar-monas-begini-kata-ptpp-9PW0015YbH.jpg
Erick Thohir Tawarkan Aset BUMN di Sekitar Monas, Begini Kata PTPP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/470/2961052/daftar-aset-tommy-soeharto-rp2-triliun-yang-dilelang-ER8bVdiA0o.png
Daftar Aset Tommy Soeharto Rp2 Triliun yang Dilelang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement