PalmCo Terbentuk, Aset Negara Rp100 Miliar Terselamatkan

JAKARTA - Aset negara sekira Rp100 miliar berhasil diselamatkan pada 2023. Penyelamatan aset negara merupakan bukti keberhasilan pengelolaan risiko hukum yang terencana dengan baik oleh internal maupun dukungan dari seluruh stakeholder.

"Secara konkrit penyelamatan aset negara tersebut dilakukan terhadap areal yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang melalui mekanisme penyelesaian yang dikenal dengan istilah suguh hati," kata Kepala Bagian Sekretariat & Hukum Palmco Regional I Medan Christian Orchard Perangin-Angin dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Penyelesaian dengan metode suguh hati merupakan altenatif solusi terbaik, dimana musyawarah mufakat secara kekeluargaan lebih dikedepankan dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian dengan jalur litigasi atau jalur peradilan.

Untuk tahun 2023 total luasan areal yang berhasil diselamatkan dan dilakukan penanaman komoditi Kelapa Sawit oleh Palmco Regional I Medan seluas 107,77 Ha yang tersebar di wilayah Kebun Silau Dunia (4,84 Ha), Kebun Gunung Para (12,33 Ha), Kebun Bangun (89,99 Ha) dan Kebun Sarang Giting (0,61 Ha).

Jika dikonversikan dengan nilai Rupiah terhadap potensi hasil produksi Kelapa Sawit ke depannya, ditambah dengan tanah atau areal yang dikuasai kembali, maka diperkirakan penyelamatan terhadap aset negara kurang lebih Rp100 miliar di Palmco Regional I Medan.

Penyelamatan terhadap aset negara ini merupakan dukungan konkrit terhadap proses restrukturisasi di PTPN Group, di mana legalitas kepemilikan lahan dan kepastian terhadap proses investasi dalam bentuk replanting di areal yang selama ini dikuasai oleh pihak ketiga merupakan Going Concern dari Palmco Regional I Medan.