Uang Kuno Rumah Gadang Punya Harga Tinggi, Ini Faktanya

JAKARTA - Uang kuno masih jadi perbincangan hangat saat ini. Uang koin Rp100 rupiah gambar rumah gadang tahun emisi 1949 menjadi salah satu incaran para kolektor.

Uang koin tersebut sudah menjadi uang kuno setelah ditarik Bank Indonesia dan tidak bisa dijadikan alat pembayaran yang sah. Kendati demikian, uang kuno tersebut ternyata memiliki nilai yang cukup tinggi.

Berdasarkan penelusuran Okezone, harga uang koin Rp100 gambar rumah gadang pada salah satu e-commerce dibanderol dengan harga Rp100 juta. Pada tempat lainnya, ada juga yang menjual dengan kisaran harga Rp925 hingga Rp35 ribu.

Bahkan di e-commerce lainnya, koin ini dijual dengan harga yang cukup fantastis, Rp150 juta. Walaupun begitu, ada pula toko-toko online yang menjual dengan kisaran harga Rp1000 hingga Rp45 ribu.

Berikut karakteristik uang koin Rp100 gambar rumah gadang.