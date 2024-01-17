Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPK Audit Keuangan BUMN, Erick Thohir Minta Jajaran Direksi Transparan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |08:02 WIB
BPK Audit Keuangan BUMN, Erick Thohir Minta Jajaran Direksi Transparan
Menteri BUMN Erick Thohir minta jajaran direksi BUMN Transparan (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terkait hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta Dewan Direksi perseroan agar bersikap kooperatif dan transparan.

Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan aset perseroan negara. Termasuk, mendorong program ‘Bersih-bersih’ di internal BUMN.

“Dalam mendorong upaya ‘Bersih-bersih’ BUMN secara menyeluruh, kami terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjaga akuntabilitas terhadap pengelolaan aset BUMN,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Rabu (17/1/2024).

“Saya juga meminta kepada seluruh jajaran direksi BUMN untuk transparan dan kooperatif selama proses audit dilakukan. Ini semua demi membangun ekonomi bangsa yang berkelanjutan,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177072/pandu-C6gp_large.png
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasan Danantara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement