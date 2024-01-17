BPK Audit Keuangan BUMN, Erick Thohir Minta Jajaran Direksi Transparan

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terkait hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta Dewan Direksi perseroan agar bersikap kooperatif dan transparan.

Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan aset perseroan negara. Termasuk, mendorong program ‘Bersih-bersih’ di internal BUMN.

“Dalam mendorong upaya ‘Bersih-bersih’ BUMN secara menyeluruh, kami terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjaga akuntabilitas terhadap pengelolaan aset BUMN,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Rabu (17/1/2024).

“Saya juga meminta kepada seluruh jajaran direksi BUMN untuk transparan dan kooperatif selama proses audit dilakukan. Ini semua demi membangun ekonomi bangsa yang berkelanjutan,” paparnya.