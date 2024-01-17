Segini Harga Uang Kertas Kuno Rp10.000 Gambar Cut Nyak Dien jika Dijual

JAKARTA - Segini harga uang kertas kuno Rp10.000 gambar Cut Nyak Dien jika dijual. Dalam hal ini Bank Indonesia (BI) telah mencabut dan menarik empat pecahan uang kertas tahun emisi 1998 dan 1999.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/33/PBI/2008 tanggal 25 November 2008. Pecahan uang kertas yang dimaksud antara lain uang kertas pecahan Rp10.000 bergambar Cut Nyak Dien Tahun Emisi (TE) 1998.

Namun, pecahan ini ternyata banyak peminatnya. Dikarenakan beberapa kolekter yang menyukai uang lama dijadikan koleksi hingga rela membayar mahal untuk mendapatkannya. Lantas berapa harganya?

Ternyata segini harga uang kertas kuno Rp10.000 gambar Cut Nyak Dien jika dijual tergantung masing-masing toko online. Salah satunya pada Tokopedia dibandrol termurah Rp10 ribu sedangkan termahal mencapai Rp2 juta.

Lalu untuk Bukalapak dijual dari Rp20.000 sampai Rp100.000. Untuk Shopee dibandrol mencapai Rp10.000 lalu termahalnya mencapai Rp15.000.000.

Sementara itu, uang kertas ini bergambar pahlawan asal Aceh yakni Cut Nyak Dien.Sedangkan belakangnya bergambar danau segara anak yang terletak NTB.