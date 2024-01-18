Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat Uji Area 7.307

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |07:45 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat Uji Area 7.307
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup terkoreksi 0,58% ke 7,200 disertai volume penjualan yang relatif tinggi.

MNC Sekuritas mengatakan, dapat dicermati support terdekat di 7,152, worst case scenario apabila IHSG break support maka pergerakan IHSG saat ini sedang membentuk wave c dari wave (ii) sehingga IHSG akan rawan melanjutkan koreksinya menguji ke 7,021-7,111.

"Namun best case, bila IHSG masih mampu bertahan di atas area support, maka terdapat kemungkinan IHSG akan menguji kembali 7,278-7,307 untuk membentuk wave b dari wave (ii)," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (18/1/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,152, 7,045 dan resistance 7,323, 7,403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

Halaman:
1 2
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
