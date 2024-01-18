Chief Talk Okezone: Intip Potensi Besar di Industri Riset Pemasaran

JAKARTA - Ketua Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia (Perpi), Resha Yogaswara menyatakan bahwa minatnya dalam riset pemasaran bermula dari ketertarikannya pada analisis data dan kemampuan matematikanya yang kuat.

Kemudian lanjut dia ia juga dengan latar belakang pendidikan yang solid dan pengalaman dalam menganalisis data.

“Saya melihat potensi besar dalam industri riset pemasaran untuk menghasilkan wawasan yang berharga bagi perusahaan,” ujarnya dalam Chief Talk Okezone di iNews Tower, Jakarta, Kamis (18/1/2024)

Namun, motivasi Resha Yogaswara tidak hanya didorong oleh ketertarikan pribadi. Sebagai seorang pemimpin juga memiliki visi yang jauh lebih besar untuk memajukan industri ini secara keseluruhan.

Resha ingin membantu membentuk masa depan riset pemasaran di Indonesia dengan menghadirkan inovasi dan pendekatan baru yang dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi riset.