HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Ruas Tol JORR 2 Ditargetkan Tersambung Kuartal II-2024, Ini Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |10:51 WIB
6 Ruas Tol JORR 2 Ditargetkan Tersambung Kuartal II-2024, Ini Daftarnya
Proyek Tol JORR 2 Ditargetkan Selesai Kuartal II-2024. (Foto: okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 ditargetkan selesai pada kuartal II-2024. Kehadiran jalan ini akan melengkapi struktur jaringan Jalan Tol di wilayah Jabodetabek.

Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Outer Ring Road/JORR) 2 menghubungkan kawasan Metropolitan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) memberikan peran penting dalam menghubungkan sekaligus memperlancar konektivitas logistik, industri, hingga mobilitas masyarakat.

Membuka awal 2024, Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor dengan total panjang 14,8 Km yang merupakan bagian dari Jalan Tol JORR 2 yang menghubungkan ke dua ruas tol yakni Jalan Tol Serpong-Cinere dan Jalan Tol Cinere-Jagorawi.

“Jalan tol ini yang baru saja kita resmikan ini adalah bagian dari JORR 2 yang juga tinggal nanti berapa kilometer lagi saya telah tanyakan kepada Menteri PUPR akan bisa diselesaikan di kuartal kedua tahun ini,” ujar Jokowi, beberapa waktu lalu.

Setelah Jalan Tol JORR 2 seluruhnya terhubung, akan melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan Jabodetabek yang telah memiliki jaringan tol lingkar dalam kota dan Jakarta Outer Ring Road (JORR) I yang sudah operasional.

Jalan Tol JORR 2 memiliki 6 ruas Jalan Tol yang terbagi menjadi:

1. Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran sepanjang 14,2 Km sudah beroperasi penuh

2. Jalan Tol Kunciran - Serpong sepanjang 11,1 Km sudah beroperasi penuh

