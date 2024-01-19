Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Adu Tajir Orang Terkaya Indonesia vs Vietnam Jelang Timnas Berlaga di Piala Asia 2023

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |10:31 WIB
Adu Tajir Orang Terkaya Indonesia vs Vietnam Jelang Timnas Berlaga di Piala Asia 2023
Adu Tajir Orang Terkaya Indonesia vs Vietnam Jelang Timnas Berlaga di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
JAKARTA - Adu tajir orang terkaya Indonesia vs Vietnam jelang Timnas berlaga di Piala Asia 2023. Pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 akan digelar di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Doha, Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB yang disiarkan secara live di RCTI.

Pertandingan ini jadi hidup dan mati bagi Timnas Indonesia, karena jika Indonesia kalah tentu pasukan Shin Tae-yong akan makin kesulitan setelah kalah di pertandingan pertama melawan Irak dengan skor 1-3. Sementara jika menang lawan Vietnam, Timnas Indonesia menjaga asa untuk lolos ke fase berikutnya.

Di luar lapangan, persaingan Indonesia dan Vietnam juga 'panas' dari sisi harta kekayaan orang terkaya di kedua negara. Sebab, kedua negara memiliki orang paling kaya dengan harta kekayaan yang fantastis.

Lalu siapa orang terkaya di Indonesia dan Vietnam, siapa yang lebih tajir? Berikut ulasannya seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Halaman:
1 2
