HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Dia 10 Orang Terkaya di Indonesia 2024, Mantan Sopir Angkot Juaranya Punya Rp861,9 Triliun

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |13:02 WIB
Ini Dia 10 Orang Terkaya di Indonesia 2024, Mantan Sopir Angkot Juaranya Punya Rp861,9 Triliun
10 Orang Terkaya di Indonesia 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini dia 10 orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes. Dalam data ini akan diulas mengenai daftar 10 orang terkaya di Indonesia yang mempunyai harta kekayaan fantastis.

10 orang terkaya di Indonesia 2024 ini memiliki berbagai macam bisnis, mulai dari petrokimia, batu bara, rokok hingga perbankan.

Lalu siapa saja 10 orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes? Berikut ulasannya seperti dilansir Forbes the real time billionaires, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

1. Prajogo Pangestu

Mantan sopir angkot ini menjadi orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan USD55,7 miliar atau setara Rp861,9 triliun. Sumber kekayaan Prajogo Pangestu berasal dari bisnis petrokimia hingga energi baru terbarukan.

2. Low Tuck Kwong

Di urutan kedua ada nama Low Tuck Kwong. Miliarder yang dijuluki raja batu bara ini memiliki kekayaan USD28 miliar atau setara Rp433,2 triliun. Sumber kekayaan Low Tuck Kwong dari bisnis batu bara.

 BACA JUGA:

3. R Budi Hartono

 

R Budi Hartono menduduki peringkat 3 dalam daftar orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes. R Budi Hartono memiliki kekayaan USD26 miliar atau setara Rp402,3 triliun yang disumbang dari bisnis rokok, real estate hingga perbankan.

4. Michael Hartono

Kakak dari R Budi Hartono ini mempunyai harta kekayaan USD24,9 miliar atau setara Rp385,3 triliun dan menduduki peringkat empat daftar orang terkaya di Indonesia 2024. Sumber kekayaannya sama dengan R Budi Hartono yaitu bisnis rokok, real estate hingga perbankan.

5. Sri Prakash Lohia

Sri Prakash Lohia mempunyai kekayaan USD8,7 miliar atau setara Rp134,6 triliun yang berasal dari bisnis petrokimia.

