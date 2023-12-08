Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Orang Kaya Baru Indonesia yang Masuk Jajaran Miliarder Terkaya 2023

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |12:06 WIB
4 Orang Kaya Baru Indonesia yang Masuk Jajaran Miliarder Terkaya 2023
4 Orang Kaya Baru di Indonesia 2023. (Forbes)
JAKARTA - Daftar orang kaya baru di Indonesia versi Forbes D2023.

Nama-nama tersebut ada Agoes Projosasmito, Alexander Ramlie, Hilmi Panigoro dan Benny Suherman yang berhasil masuk sebagai pendatang baru.

 BACA JUGA:

Mereka merupakan pengusaha dari berbagai macam bisnis seperti tambang hingga operator jaringan bioskop di Indonesia.

Berikut ini Okezone merangkum daftar orang kaya baru Indonesia 2023 dikutip dari Forbes pada Jumat (8/12/2023):

1. Agoes Projosasmito

 

Agoes Projosasmito adalah Presiden Komisaris PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia.

Dia berhasil masuk sebagai orang kaya baru dan menduduki peringkat ke-8 orang terkaya di Indonesia

 BACA JUGA:

Untuk harta kekayaannya mencapai USD5,4 miliar atau setara Rp83 triliun. (Kurs: Rp15.502/USD).

2. Hilmi Panigoro

Hilmi Panigoro adalah Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Dia masuk sebagai orang kaya baru Indonesia di posisi 22.

Untuk harta kekayaannya mencapai USD2,8 miliar atau setara Rp43 triliun.

